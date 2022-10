28 de abril de 2020 - Blog Deportivo, programa completo sin cortes

Este martes en Blog Deportivo hablamos sobre la polémica en la que se vio envuelto el futbolista colombiano Sebastián Villa, quien actualmente juega en el Boca Juniors, por una denuncia de su exnovia por una presunta agresión.

Le puede interesar: Me pidió dinero o se golpearía y me denunciaría por violencia de género: Villa

Publicidad

“Muchachos sabrán lo que está saliendo en las redes sociales, ustedes saben quién soy yo, cometo errores, pero se los juro por mi madre, que está mal de salud, que en este tiempo no la he tocado, yo voy a aclarar las cosas, les pido disculpas, lo que se dice no es así”, fue el mensaje que Sebastián Villa le envió a la plantilla de Boca.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo aquí:

Publicidad