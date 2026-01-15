En vivo
Irán cumple una semana desconectado del internet global para detener las protestas

Irán cumple una semana desconectado del internet global para detener las protestas

Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.

