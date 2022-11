7 de junio de 2020 – Programa completo de Estadio BLU

Este domingo en Estadio BLU debatimos sobre el regreso de la liga española, en particular sobre si el Real Madrid da o no ventaja al no jugar en el Santiago Bernabéu en su regreso a competición.

A qué equipo ayudan más los árbitros ¿Barcelona o Real Madrid? Fue una de las preguntas que desataron el debate entre los panelistas.

Finalmente, realizamos una tanda de preguntas deportivas para conocer qué tanto saben nuestros integrantes y oyentes sobre fútbol.

Escuche el programa completo de Estadio BLU aquí:

