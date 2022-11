A la afición no se le puede maltratar: Pinto sobre horario de última fecha de liga

Millonarios recibe este miércoles a América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín en el juego correspondiente a la última fecha de cuadrangulares de la Liga Águila. El cambio de horario para el último partido ha generado polémica, sobre todo, en la afición y cuerpo técnico azul.

En la atención a medios previa al partido que definirá el posible paso del cuadro ‘embajador’ a la final de la Primera División, el técnico Jorge Luis Pinto se refirió al cambio de horario que dio la Dimayor para la fecha seis de los cuadrangulares, destacando su tristeza con el maltrato que, para él, están viviendo los hinchas azules.

“Eso es perjudicar a la afición, a la afición no se puede maltratar. Yo, muy respetuosamente porque soy hombre de fútbol, creo que eso no se le puede hacer a la afición. Además, eso no es bueno para el deporte, no es bueno el fútbol a esa hora”, dijo el estratega albiazul.



La Dimayor confirmó este martes que el partido, que un día antes había sido dispuesto para las 3:15 p.m. del miércoles 5 de junio, fue reprogramado para el mismo día, pero a las 3:30 p.m., es decir, solamente 15 minutos más tarde.

A través de un comunicado, el mayor organismo del Fútbol Profesional Colombiano respondió la solicitud de Millonarios sobre poner el partido ante América en la noche, para que sus hinchas pudieran ir al estadio sin problema.

“Nos permitimos informar la modificación de horario en los partidos del Grupo A, por solicitud del club Millonarios FC y su presidente Enrique Camacho, quien pidió el cambio de programación para la jornada nocturna, pero por Fair Play la administración solo aceptó la variación de 15 minutos en el horario inicial.

Dimayor, entiende el interés del club “embajador” en que sus hinchas acudan de manera masiva al escenario deportivo capitalino, pero es imposible acceder a la petición, por preservación en las garantías deportivas”, dice el comunicado oficial.

El fair play al que se refiere la Dimayor es por la necesidad de que ambos partidos del Cuadrangular A se jueguen a la misma hora, pues en cada juego al menos un equipo tiene posibilidades de acceder a la final de la liga.

Así las cosas, los partidos se jugarán a las 3:30 p.m. de este miércoles, principalmente, por el estado de iluminación del estadio Municipal de Ipiales, donde actualmente está jugando Deportivo Pasto y quien recibirá al Unión Magdalena.



Por su parte, Enrique Camacho, presidente del equipo capitalino, habló en Blog Deportivo sobre la programación del partido ante América, destacando que actualmente está “imposibilitado” para hacer algo con respecto al horario.

“Lamentablemente sobre modificarse el calendario nos queda poco por hacer. Estoy imposibilitado, me dijeron que no se podía y ya no puedo hacer más al respecto. Pasa que este es el partido más importante del grupo, era un juego en el que aspirábamos tener un lleno completo, si nos va bien seguramente tendremos un 70% del estadio”, aseguró.

Escuche aquí la entrevista completa con Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en Blog Deportivo.

