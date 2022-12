A Marlos Moreno se la ‘montan en redes’ por esta jugada en La Coruña

El jugador sudamericano recibió el balón en posición franca en el área, pero fue incapaz de rematar a portería y quedó tendido en el campo lamentándose.

"Me estoy lamentando todavía, me resbalé un poco", justificó el jugador en la rueda de prensa que ofreció tras el encuentro.



En su opinión, el Deportivo merecía "más" ante el Athletic y abogó por "seguir trabajando" tanto a nivel personal como colectivo.



"Me encuentro cómodo con los compañeros", abundó el futbolista, quien también lamentó las lesiones de su equipo, la del brasileño Sidnei Rechel y la de Joselu Mato, que puede ser grave.



"Son bajas muy importantes pero hay que seguir trabajando, mirando para delante y pensar en el siguiente partido ante el Alavés", zanjó.