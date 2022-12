A Mourinho no le gusta ser segundo: lanzó medalla de subcampeón al público

lanzó al público su medalla de subcampeón, instantes de después de que tanto él como el entrenador francés eludiesen saludarse.

El Chelsea cayó este domingo 1-0 frente al Arsenal en la Community Shield, el encuentro que abre la temporada futbolística en Inglaterra y que disputan el vigente campeón de la Premier League y el vencedor de la FA Cup.

Tras la entrega de trofeos, Mourinho esperó a los jugadores del Arsenal para felicitarlos uno a uno por el triunfo, pero cuando llegó Wenger, el francés evitó pasar por delante del entrenador del Chelsea, que a su vez se giró y enfiló el túnel de vestuarios.

Antes de llegar, 'Mou' se detuvo y lanzó su medalla de subcampeón a la grada, donde la recogió el joven inglés Bobby Gill, un aficionado del Arsenal de diez años de edad.

"Es la medalla del perdedor. Es un buen recuerdo para él", dijo el portugués a la televisión inglesa tras el choque. "No guardo las medallas que gano, así que no sé por qué voy a guardar las que me dan cuando pierdo".

"El Chelsea fue el mejor equipo hoy, tuvo más iniciativa, más control, más posesión. El Arsenal defendió muy atrás, con diez hombres por detrás del balón, estuvieron muy organizados...hay que felicitarlo", señaló Mourinho.

EFE