América empató con Santa Fe y sigue comprometido en la tabla del descenso

El juego inició sin mucha agresividad por parte de ambas escuadras. El local fue ordenado y vio su primera opción sobre el minuto 10, tras remate de Baldomero Perlaza que despejó el portero Bejarano. Santa Fe se tomó confianza y el arquero americano se volvió a ver exigido con un tiro libre de Valencia, que despejó magistralmente.



América, por su parte, esperaba al cuadro local e intentaba salir al contragolpe, sin embargo, el equipo ‘cardenal’ no le permitió hilar una sola jugada y lo obligó a permanecer en su terreno. Santa Fe se siguió acercando y al minuto 29 le fue anulada una anotación por fuera de lugar. Al epílogo del primer tiempo Valencia remató de tiro libre y Bejarano una vez más ahogó el grito de gol capitalino.



Con el marcador en ceros, los equipos se fueron a las duchas finalizada la primera etapa.



Al inicio de la parte complementaria la situación no mejoró para el América, que perdió a Darío Bottinelli por lesión. Además, Santa Fe lo seguía asediando y comenzaba a ratificar al arquero americano como figura del juego. El equipo ‘escarlata’ intentaba salir de la presión, pero no lograba superar los tres cuartos de cancha.



El paso de los minutos tornó el juego a la zona medular del campo, Santa Fe se hizo a la posesión del balón, pero perdió agresividad y no tuvo más que acercamientos tímidos en la última etapa del partido. América logró tener por momentos la esférica y solo en los últimos minutos pudo acercarse al marco defendido por Zapata.



Al final del juego ‘cardenales’ y ‘escarlatas’ no se hicieron daño y empataron sin goles.



En la próxima jornada América se enfrentará a Bucaramanga en un duelo directo por el descenso, mientras que Santa Fe visitará a Alianza Petrolera.