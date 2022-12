América vs. Deportivo Cali se jugará en el Pascual Guerrero sin público: Dimayor

“Nosotros no vamos a estar sometidos a la especulación mediática en torno a la sede, estoy consciente de que se ha rumorado de que sería Bogotá, Cúcuta, Ibagué, y esto no corresponde a la verdad”, aseguró.

Perdomo señaló que de la única forma que la Dimayor permitiría un cambio de una sede sería cuando la administración municipal no presta el estadio.

“El alcalde no ha dicho que no presta el escenario, sino que está habilitado para el América de Cali, pero que por razones de seguridad por los incidentes de orden público expuestos por las barras en el partido pasado, no se permitirá la presencia de público”, enfatizó.

Perdomo expresó que entiende la angustia del América, pero advirtió “que esto debe llevar a reflexionar a los hinchas de los perjuicios que le están provocando a la institución”.

