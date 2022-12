Ancelotti confirma el tiempo que James Rodríguez estará fuera de las canchas

El técnico del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, confirmó que el volante colombiano James Rodríguez estará entre dos o tres semanas por fuera de las canchas por la lesión que sufrió en el partido ante el Liverpool el pasado martes.

“James no puede jugar, pero nada cambia en el plan, jugaremos con otro jugador. Si, por supuesto que no estamos felices con la situación, pero como dije, la temporada no ha comenzado todavía. Tenemos el primer juego oficial el sábado y tenemos que mantener la confianza y prepararnos bien para el juego”, manifestó el técnico.

“Es una lesión y tiene que permanecer dos o tres semanas por fuera, pero no será un gran problema porque como lo dije, la temporada no ha comenzado todavía, por eso estamos a tiempo de cambiar si perdemos a un jugador importante por dos o tres semanas”, agregó el entrenador italiano.

Cabe recordar que James salió a los 63 minutos de juego por una molestia en su muslo derecho y tuvo que ser sustituido por Kingsley Coman.

