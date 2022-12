Ancelotti y Martino se siguen sacando chispas por el fichaje de Gareth Bale

un día después de que el argentino criticara las cifras del traspaso de Gareth Bale.

"Fueron unas palabras que no comprendo. No lleva mucho tiempo aquí, no entiende el fútbol europeo y no entiende cómo funciona su propio club porque el Barcelona ha comprado sus jugadores pagando dinero. No quiero hablar de esto pero creo que fueron palabras un poco extrañas", dijo Ancelotti en rueda de prensa.Un día antes Martino había ofrecido su opinión sobre el posible fichaje de Gareth Bale por el Real Madrid.

"Los números de la operación por Bale me parecen casi una falta de respeto para el mundo. Más allá de eso me parece un buen jugador", señaló sobre una operación que podría rondar los 100 millones de euros.

Con AFP