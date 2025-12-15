Racha violenta en Medellín: asesinaron a 3 personas en menos de 24 horas

Autoridades judiciales en Medellín ya se encuentran investigando tres hechos violentos ocurridos en las últimas horas que dejaron como resultado el mismo número de personas fallecidas.

El primer caso se reportó en el sector de La Iguaná, a la altura del puente Horacio Toro, donde investigadores del CTI de la Fiscalía llegaron para inspeccionar un cuerpo envuelto en una tela de color vinotinto y amarillo, con un bolsa plástica negra y plástico transparente. Debido a las condiciones en las que fue hallado, no fue posible determinar la plena identidad de la víctima, labor de la que ahora se encargará Medicina Legal.

En el segundo hecho registrado en el barrio Colón, Jesús Aldolfo Osorio Bedoya, de 62 años de edad, falleció tras las graves heridas a la altura del pecho por arma cortopunzante que le habría propinado una mujer de 26 identificada como Shirley Vanessa Muñoz.

Mientras que la víctima murió en un centro asistencial al que fue remitido, la presunta victimaria fue capturada por la situación que también dejó lesionado a otro hombre de 43 años, reportado como Hernando Emilio Ramírez.



También, en el sector de Villanueva de la comuna La Candelaria, realizaron la inspección técnica de un habitante en condición de calle aún por identificar, entre los 30 y 35 años de edad, que tenía una herida en el lado izquierdo del tórax ocasionada con arma cortopunzante. Aunque fue remitido a la Clínica Fundadores, el personal médico no logró salvarle la vida por la gravedad de la lesión.

Con estos casos, según cifras de la Secretaría de Seguridad del distrito, ya son 313 las personas asesinadas durante 2025 en Medellín, de las cuales 70 casos han ocurrido en la comuna La Candelaria, en el centro de la ciudad. Si bien la zona registra dos casos menos en comparación con el mismo periodo de 2024, sigue siendo el sector de la ciudad con mayor número de muertes violentas durante el año.