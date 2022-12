Ansu Fati, el jugador más joven en marcar gol en la historia de la Champions

La nueva perla del Barcelona Ansu Fati entró en la historia de la Champions al marcar el 2-1 de la victoria ante el Inter, este martes en San Siro, un tanto que le sirve para convertirse en el goleador más joven de la competición, con 17 años y 40 días.

El internacional español sub-21 supera al ghanés Peter Ofori-Quaye, que en octubre de 1997 marcó a los 17 años y 195 días para el Olympiakos.

"Ansu es un delantero que se relaciona bien con el gol. Ha entrado en la historia de la Champions League", destacó su técnico Ernesto Valverde.

En el minuto 86, apenas cinco después de haber saltado al césped, el jugador nacido en Guinea-Bisáu tiró una pared con Luis Suárez y conectó un disparo desde fuera del área que entró pegado a uno de los postes.

"Se la pasé a Suárez, éste me la devolvió y, en el gol, me quedé un poco sorprendido porque todo el campo se había quedado en silencio", explicó el adolescente. "¿Qué acabo de hacer?, he pensado. He marcado", relató.

"Quiero seguir disfrutando y aprendiendo de los mejores. Cada vez que me dan una oportunidad intento aprovecharla y ayudar al equipo con goles y, si no, a trabajar y a aprender", concluyó.

Fue la sentencia al Inter, que con su derrota se queda fuera de los octavos de la Liga de Campeones.

Contando la Copa de Europa, nacida en 1955 y embrión de la actual Liga de Campeones, Fati se sitúa en la segunda posición tras el polaco Wlodzimierz Lubanski, que marcó con 16 años y 258 días en 1963 para el Gornik Zabrze (Polonia).

Fati, prodigio formado en la cantera del Barcelona, ya se había convertido en el jugador más joven en disputar la máxima competición continental con los azulgranas, esta temporada con 16 años y 322 días, en la visita al Borussia Dortmund (17 septiembre).

Semanas antes, el 25 de agosto, se convirtió en el más joven en jugar en el campeonato español en 78 años, una marca que tenía el exjugador del Barcelona Vicenç Martínez.

Seis días más tarde, marcaría su primer tanto, convirtiéndose en el goleador más joven del Barça por delante de Bojan Krkic y Lionel Messi.

Llegado de Guinea-Bisáu a España a los seis años, Fati ingresó en el Barcelona en 2012. La temporada pasada brilló en la Youth League, la Liga de Campeones de juveniles, con 4 goles y 3 asistencias en 9 partidos.

