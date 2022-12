Antonio Sanint, un experto imitando acentos

Antonio Sanint, actor y comediante, estuvo de visita en El Camerino y confesó que aunque le gusta el fútbol no es tan aficionado como su gran amigo Julián Arango.



Dentro de los hechos curiosos compartido por este actor, confesó que es más apegado al fútbol su mascota, un perro salchicha que durante la Copa América no se despegó del televisor.



Sobre su carrera, indicó que nunca pensó en que podría vivir de esto, pero que desde que decidió hacer comedia ha tenido un gran acompañamiento del público.



Sanint dijo que su mejor amigo, Julián Arango, ha sido pieza fundamental en su carrera, pues desde el colegio han sido muy amigos y han creado todos sus personajes.



Sobre la facilidad que tienen para imitar acentos junto a Julián, dijo que antes de dedicarse a la comedio, trabajaba en una agencia de publicidad donde practicaba todos los acentos posibles, razón por la cual sus compañeros de trabajo dejaban a un lado sus tareas para ver cómo él y Julián “entrenaban”.



Nos reuníamos en los cubículos a practicar todos los acentos hasta que todos los compañeros terminaban riéndose y viéndonos practicar. Un día un jefe nos dijo ¿Por qué no se dedican a vivir de eso? Y así lo hicimos”, dijo el humorista, que se comprometió a regresar a El Camerino.