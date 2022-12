Arquero colombiano Iván Arboleda denuncia insultos racistas de un rival

Publicidad





El arquero colombiano de Banfield, Mauricio Arboleda, denunció insultos racistas de un rival este sábado en un partido del fútbol argentino.

Arboleda lanzó la acusación contra Fabián Rinaudo, capitán de Gimnasia, quien le habría gritado “mancha, negro de mierda”

“Un jugador de experiencia que me diga eso (…) creo que a mí no me va”,

afirmó Arboleda.

Vea también: Nunca bajé los brazos y la recompensa es el llamado a lista de 35: Arboleda

"Llevo cinco años viviendo en Argentina y nunca me había pasado esto”, explicó Arboleda en entrevista con El Camerino, añadiendo que le “dolió mucho” pues el rival ni siquiera le dio tiempo de responderle.

Publicidad

“Uno siempre dice cosas en caliente, pero como le dije a él, me pueden mentar la madre, pero este tipo de actos no van y menos en la cancha”, agregó el colombiano, aunque aclaró que intenta “que todo quede ahí porque somos compañeros”.

Publicidad