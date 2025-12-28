Sinuano Día, resultado domingo 28 de diciembre de 2025

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar con mayor tradición en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se extiende principalmente por departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas siguen a diario este sorteo que forma parte de la cultura popular de la región.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa accesible para distintos tipos de apostadores. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión en vivo puede verse a través de plataformas digitales autorizadas.

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 28 de diciembre de 2025 es el ____. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: ____

Dos últimas cifras: __

Tres últimas cifras: ___

La quinta: _

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite aumentar las ganancias si se acierta de forma simultánea junto con las demás cifras apostadas.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo del chance Sinuano Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finalizada la transmisión del sorteo.



Cómo se juega el chance

El chance Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio varía según el monto obtenido, pero existen documentos que siempre son obligatorios.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

