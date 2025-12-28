Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy 28 de diciembre de 2025

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, día a día, concentran la atención de miles de apostadores. Su frecuencia de sorteos y su arraigo popular lo han convertido en una opción habitual para quienes confían en la suerte como una oportunidad para cambiar su realidad.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para diferentes presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión del sorteo puede seguirse en vivo a través de plataformas digitales autorizadas.

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 28 de diciembre de 2025 es el ____ de la serie ___. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: ____

Dos últimas cifras: __

Tres últimas cifras: ___

La quinta: _

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del número jugado.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días y su resultado puede consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finalizada la transmisión oficial.



Cómo se juega el chance

El chance Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Día ofrece flexibilidad en los valores de apuesta:

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido, pero existen documentos que siempre son obligatorios.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):