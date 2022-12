Así fue la ‘aventura’ que vivió Wilmar Roldán para llegar al estadio en Santa Marta

El árbitro colombiano Wilmar Roldán pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de la anécdota que vivió este lunes festivo en la ciudad de Santa Marta previo al juego entre Unión Magdalena y Deportes Quindío.

Roldán debió llegar al estadio Sierra Nevada en mototaxi debido a la construcción de la vía que conduce al sector de Bureche, en la capital del Magdalena.

“El trancón era de casi dos kilómetros y medio. Entonces cuando llegamos al embotellamiento, el taxista me dijo que mínimo nos demorábamos una hora y 45 minutos para llegar al estadio. No me daba para llegar al partido, así que eran dos opciones: caminar o mirar otro medio de transporte”, relató el juez internacional, quien precisó que fue ahí cuando optó por buscar un mototaxi, a sugerencia de quien conducía el vehículo.

“Fue una aventura. Ni casco tenía. Me quité el saco, el traje y la corbata; la maleta la puse en las piernas y ‘encuellé’ al mototaxista. Arrancamos y a mitad de camino no nos iban a dar paso porque decían que podían pasar los mototaxis. Me tocó bajarme y decir que iba a ir a pitar, llegó el comandante de Tránsito y en su moto empezó a abrir paso”, relató Roldán.

Precisó, además, que la carretera es completamente destapada, hay mucho polvo, roca y huecos, situación que tuvo que superar en la moto para poder llegar a tiempo a su compromiso deportivo.

El central colombiano, que agradeció al hombre que lo trasladó al escenario deportivo, agregó que el mototaxista le cobró 4.000 pesos y él le dio 2.000 pesos más de propina.

“Lo peor fue que (el mototaxista) me dijo que si me recogía después del partido y yo le dije que no que así estaba bien”, dijo, entre risas, el juez.

