Astrid Rodríguez ya había intentado renunciar dos veces a MinDeporte: la tercera, la vencida

Este 15 de febrero se confirmó la renuncia deAstrid Rodríguezcomo ministra del Deporte, luego de la polémica que se vivió en el país por perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que se iban a realizar en Barranquilla, por no realizar los respectivos pagos que se habían acordado con Panam Sports.

El periodista Ricardo Orrego entregó detalles en Blog Deportivo sobre la salida de Rodríguez y reveló que la dirigente ya había intentado renunciar en otras dos oportunidades, pero el presidente Gustavo Petro no aceptaba su dimisión.

"Cuando reventó todo el escándalo del tema de los Panamericanos, ella solicitó que le aceptaran la renuncia, no se la aceptaron. Luego vino todo este desenlace, toda la tragedia, todo el ridículo que hizo Colombia, su gobierno, el no pago, etcétera, y por segunda ocasión la ministra del Deporte le dijo al presidente Petro: ' Acépteme la renuncia', y no se la aceptó. Dicen que la tercera es la vencida", detalló Ricardo Orrego.

En la noche del miércoles 14 de febrero, luego de que se terminara el consejo de ministros, Astrid Rodríguez se quedó media hora después para hablar con el presidente Gustavo Petro y reiterarle su intención de dar un paso al costado después de todo lo ocurrido.

Astrid Rodríguez Foto: Juan Cano / Presidencia

"La ministra del Deporte no abandonó el recinto de la reunión y se quedó 30 minutos más con el señor presidente, intentando convencerlo de que por favor le aceptara la renuncia, que ya era el momento. Al final la renuncia fue aceptada y por eso se hace oficial la salida de de la ministra del Deporte", añadió Orrego.

Astrid Rodríguez evitó moción de censura

Colombia perdido la sede de los Juegos Panamericanos por no cumplir con dos pagos de 4 millones de dólares, cada uno por los derechos de organización, por lo cual los críticos del Gobierno responsabilizan a la ministra, quien había sido citada a un debate de moción de censura en el Congreso, pero lo evitó con su renuncia a la cartera.

Todavía no se conoce quién reemplazará a Astrid Rodríguez en el Ministerio de Deporte, cartera que, según denuncian los atletas, no ha desembolsado recursos económicos para la preparación de los colombianos que buscan cupos a París 2024.