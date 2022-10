Bayern Múnich paga 80 millones de euros por Lucas Hernández

El Bayern Múnich contará con el internacional francés del Atlético de Madrid Lucas Hernández a partir de la próxima temporada, con un contrato hasta el 30 de junio de 2024, en un traspaso de 80 millones de euros, anunció este miércoles el gigante alemán.

El Atlético de Madrid confirmó el traspaso del defensa francés especificando que ambos clubes han llegado a un acuerdo "por el importe de la cláusula de rescisión" del jugador.

La cifra de 80 millones le convierte en el jugador más caro fichado por un club alemán y uno de los defensas más caros del mundo tras el holandés Virgil Van Dijk, que pasó del Southampton al Liverpool por más de 80 millones.

Hernández, de 23 años, fue campeón del mundo con Francia en Rusia-2018, siendo una pieza clave como lateral izquierdo titular en la formación dirigida por Didier Deschamps.

"¡Te esperamos!", publicó el Bayern en su cuenta de Twitter, añadiendo un primer plano del jugador, imitando el cartel de un estreno cinematográfico.

"Estoy muy contento de haber logrado contratar a Lucas Hernández, que ganó el Mundial y es uno de los mejores defensas del mundo", señaló el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic.

El Atlético señaló en su comunicado que "ofreció a Lucas Hernández la posibilidad de ampliar su contrato, pero la decisión del jugador es continuar su carrera deportiva en el Bayern de Múnich y afrontar un nuevo reto en la Bundesliga".

El jugador sufrió una "distensión ligamentosa en la cara interna de la rodilla derecha del pasado mes de febrero", precisó el Atlético, que señala que "será intervenido quirúrgicamente".

El jugador podría pasar por el quirófano este mismo miércoles en Múnich y no debería volver a jugar con el Atlético.

"En el examen médico, hemos constatado una lesión del ligamento interno de la rodilla derecha, que debe ser tratado con cirugía", indicó el jefe de los servicios médicos del Bayern, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Formado en la cantera, Lucas elogió al Atlético en el mismo comunicado: "Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy".

"Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich", añadió el futbolista, que ha pasado 12 años en la casa rojiblanca.

El jugador, formado en las categorías inferiores del Atlético, debutó con el primer equipo en 2014 siendo incorporado al mismo en la temporada 2014/2015.

Desde entonces, el defensor francés ha jugado cinco temporadas con la camiseta rojiblanca, en las que ha ganado la Europa League y la Supercopa de Europa el pasado año.

"Quiero agradecer a todo el Atlético, dirigentes, entrenadores, compañeros y aficionados, estos 12 años increíbles e inolvidables en los que he formado parte del club. El Atlético siempre estará en mi corazón", añadió Lucas, citado en el comunicado.

Su fichaje se inscribe en un enorme esfuerzo de rejuvenecer la plantilla por parte del club bávaro, que ve partir o envejecer poco a poco a su generación dorada de principios de los años 2010.

"Lucas puede jugar tanto como central como de lateral izquierdo. Se adapta a nuestra tradición de grandes jugadores franceses", declaró el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic.

El Bayern también fichó recientemente de cara a la próxima temporada a otro defensa francés, el lateral derecho Benjamin Pavard, de 23 años, campeón del mundo en 2018, que juega en el Stuttgart, y que como Hernández puede ser central.

Los dos franceses cohabitarán con el defensa central Niklas Süle, de 23 años, y el lateral derecho Joshua Kimmich, de 24, también polivalente y capaz de ocupar todos los puestos en defensa.

La ascensión de esta nueva ola debe empujar lentamente hacia la puerta de salida a Mats Hummels y Jérôme Boateng, ambos de 30 años, y a los que el seleccionador Joachim Löw parece haberlos retirado a nivel internacional.