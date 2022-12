Bucaramanga-América y Cali-Millonarios no serán televisados este fin de semana

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció que los juegos entre Bucaramanga vs. América y Cali vs. Millonarios no tendrán transmisión de televisión este fin de semana tras los desmanes que se presentaron el pasado miércoles en el estadio Pascual Gurrero, en un juego entre América y Cali correspondiente a la Copa Águila.



Los hinchas invadieron el campo de juego tras el partido que terminó 1-0 a favor del Cali dejando como saldo más de 30 personas lesionadas y 85 detenidos.



Este hecho se suma a una balacera ocurrida entre hinchas de las mismas escuadras instantes previos al comienzo del juego.