Campeón mundial de patinaje critica crisis económica del deporte en Atlántico

El campeón mundial de patinaje Álex Cujavante llamó la atención sobre la crisis económica que persiste en el departamento aun cuando el Atlántico cuenta con atletas destacados a nivel internacional.



El medallista barranquillero cuestionó que aún no se hayan aportado recursos para la preparación de los atletas del departamento que competirán en los próximos juegos nacionales.



“Se van a demorar entre 20 o 30 años más en encontrar la calidad de atletas que tiene el Atlántico actualmente. No puede ser posible que el deporte que más títulos le ha dado el departamento y a la ciudad de Barranquilla, como lo es el patinaje, no cuente con recursos para hacer la preparación para los juegos nacionales”, manifestó el deportista.



Asimismo, el medallista dijo que la mayoría de deportistas que pertenecen a las distintas delegaciones y del Comité de Coldeportes son de la costa.







