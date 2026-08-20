Carlos Alcaraz confirma su regreso al tenis para disputar el US Open

Carlos Alcaraz anunció su participación en el US Open después de cuatro meses sin disputar un partido debido a una lesión en su muñeca derecha. El español tuvo que renunciar a Roland-Garros y Wimbledon.

Este jueves, Alcaraz confirmó que estará presente en el US Open a partir del 30 de agosto. Debido a la lesión en su muñeca derecha, el español no pudo competir en ningún certamen oficial desde mediados de abril. Su última aparición fue en el ATP 500 de Barcelona.



Carlos Alcaraz es el número 2 del mundo

El actual número dos del mundo tardó más de lo previsto en regresar a la competencia. Con 23 años, tuvo que renunciar a defender su título de Roland-Garros y a intentar recuperar el trofeo de Wimbledon. Si bien Alcaraz participará en el último Grand Slam del año, llegará sin haber disputado los torneos previos en pista dura de Estados Unidos, situación que puede representar una desventaja.

“Estoy de vuelta. Here we go”, afirmó el español en un breve video publicado en su cuenta de Instagram. Alcaraz también compartió una imagen suya sobre un fondo del US Open, torneo que ganó en 2022 y 2025, acompañada del mismo mensaje: “Here we go (Ahí vamos)”, junto con dos emoticonos, una bandera de Estados Unidos y una mano saludando.

Alcaraz continúa siendo el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos. El año pasado venció al italiano Jannik Sinner en la final. El italiano es uno de sus principales rivales; sin embargo, en esta ocasión su participación en Nueva York es incierta debido a una lesión en la rodilla.



Sinner es el número 1 del mundo

Esta molestia también le impidió participar en el Masters 1000 de Cincinnati, competencia previa al Abierto estadounidense.



“Mi rodilla derecha me duele y, aunque hemos trabajado duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy listo para la competición”, declaró el italiano el 9 de agosto al anunciar su baja del torneo. Carlos Alcaraz comenzó el año ganando el Abierto de Australia y ahora tendrá la posibilidad de cerrarlo conquistando el último Grand Slam de la temporada.