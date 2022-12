Carros blancos, los más comprados en Estados Unidos

debido a que ese color es también el de muchos dispositivos de Apple. PPG Industries, una de las principales compañías de pintura automotriz, informó que 25% de los vehículos a los que suministró del modelo 2013 fueron blancos, 3% más respecto del año pasado. El plata y el negro empataron en segundo sitio, con 18%. El blanco domina en Europa, Norteamérica y Asia. Sólo en Sudamérica el plateado sigue siendo el rey.

-La llantera Goodyear presentó en el país su nuevo modelo ´Assurance´ para vehículos de gama media y línea familiar luego de más de 2 años de investigación, desarrollo y pruebas para lograr con su tecnología y diseño un 16% más de vida útil en la banda de rodamiento, mejoras del 15% de tracción en piso mojado, ahorro de combustible y un 6% de progreso en el frenado versus su predecesora, cifras contenidas en la ficha técnica de la llanta.

-La publicación europea AS ha anunciado que el piloto venezolano Pastor Maldonado, gracias a sus patrocinadores, sobre todo PDVSA, llevará más de 40 millones de euros para ocupar el sitio de Kimi Raikkonen en el equipo de Gerard López. Ese dinero salvará a la escudería francesa, que no ha podido llegar a un acuerdo con el fondo de inversión de Abu Dhabi con el que negociaba. Dice también AS que con ese dinero, Lotus pagará al finlandés que amenaza con no terminar la temporada si no se le paga.

-Corferias ha confirmado que el Club VTM (Vive Tu Moto) participará en Moto Go la primera feria internacional de 2 ruedas que tendrá lugar en dicho recinto entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre, y que espera la asistencia de unas 40.000 personas. VTM, conformado por los grupos Alto Cilindraje, Atenea's (grupo de mujeres), Bajo Cilindraje, Custom, FZ16, Racing Team, Scooter, Cuatrimotos y Off-Road, suma 29.400 moteros afiliados.

-La feria del empleo, la práctica y el emprendimiento, ´Impulsate 2013´, resaltó la labor que desarrolla la Fundación Goodyear de Colombia con el programa de iniciativas productivas en Pro de la población vulnerable de Yumbo. Este esfuerzo colectivo que se realizó en convenio con la Alcaldía Municipal de Yumbo, creó 177 nuevos negocios productivos unifamilliares en el Municipio para el año 2012.

-De acuerdo con la revista ‘Forbes’, la oficina federal que fiscaliza el pago de impuestos en Estados unidos (IRS), asegura que el piloto Juan Pablo Montoya obtuvo 9,5 millones de dólares de ingresos fiscales entre 2007 y 2008, y no los 2,4 millones que él y su esposa Connie Freydell reportaron de manera conjunta. El tema se centra en una “elegante maniobra” que involucra el derecho a su imagen en las que él se comprometió antes de mudarse a los Estados Unidos en 2007 para competir enNascar para Earnhardt Ganassi Racing. Esa operación es la que ha sido llamada por el IRS como un "engaño".