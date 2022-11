‘Bananito’ Betancur dará la pelea en la segunda semana del Giro

El colombiano Carlos Betancur (Movistar), decimosexto en la general del Giro a 2.46 del líder, se mostró esperanzado en la segunda jornada de descanso "con ir a más con el paso de los días".

"En el Gran Sasso creía que a rueda de Froome podría recuperar terreno, pero él no tuvo buen día. En cualquier caso, ese era mi sitio, más adelante no podía estar. Sin embargo para mí fue una gran etapa porque es de los mejores resultados que he tenido este año en montaña y eso me motiva, dijo.

Betancur vaticina que será un Giro muy largo por los traslados y con una tercera semana se acumula casi toda la dureza.

"Hay gente que va a pagar los esfuerzos de estos primeros días y yo soy un poco más diesel. En las carreras duras, siempre suelo ir a más y espero que este Giro no sea la excepción".

Ante la segunda semana que comienza este martes con la etapa más dura del recorrido, con 239 kilómetros, Betancur espera estar con los mejores y afrontar con garantías los últimos días del Giro, aunque tenga que dejarse las fuerzas en apoyar a su compañero Richard Carapaz.

"Si me toca ayudar a Richie no habrá ningún problema. Esta demostrando que para arriba es el más fuerte del equipo y no tendré ningún inconveniente en ayudarle".