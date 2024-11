Cancelación del Tour Colombia deja mal parado al país a nivel internacional: Lucena

La reciente decisión del Gobierno colombiano de recortar el presupuesto del Ministerio del Deporte en un 66 % para el año 2025, desató una serie de reacciones en el ámbito deportivo por las implicaciones que esto traería.

Este recorte significa que de los 1.3 billones de pesos destinados originalmente, solo quedarán 460.000 millones, lo que representa un desafío significativo para la administración y desarrollo de este sector en Colombia.

Consecuencias para el ciclismo colombiano

Uno de los eventos más afectados por esta medida es el esperado Tour Colombia , un evento que no solo promueve el ciclismo, sino que también genera ingresos significativos para las ciudades que lo albergan. El exministro de Deporte Ernesto Lucena expuso que la no realización de la carrera tendría repercusiones sobre la imagen internacional del país ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"Tiene varios impactos. El primero es el internacional frente a la UCI; este era un compromiso de alguna manera que se venía trabajando desde febrero o marzo para nosotros decirle a la a la a la Unión Ciclista Internacional faltando un mes que no se va a realizar. Entonces, nuevamente le incumplimos, así, como se le incumplió a Panam Sports con un compromiso internacional. Eso deja obviamente muy mal parado el nombre de Colombia a nivel internacional", señaló.

Desafíos en el presupuesto del Ministerio de Deporte

El recorte de recursos obliga a una reestructuración en la forma en que se financian los eventos deportivos en el país. Lucena expresó que es necesario un modelo donde una parte sustancial venga del sector privado, lo cual no se logró en esta ocasión.

Además, cabe recordar que la priorización del gasto público hacia el deporte intercolegiado, dejando de lado competencias de alto rendimiento, también generado incertidumbre entre los atletas y los organizadores de eventos.

Impacto económico y social

El impacto económico de no realizar el Tour Colombia es significativo. Según análisis previos, este evento podría generar ingresos de hasta 30 millones de dólares en actividades económicas para las regiones involucradas, como ocurrió en Antioquia.

"Decir que no hay réditos económicos o que no hay réditos deportivos, pues no puedo estar de acuerdo con la ministra en eso. Ya tanto el departamento de Boyacá, Cundinamarca, la ciudad de Medellín donde se ha celebrado el Tour en ocasiones anteriores, han logrado demostrar que se le da a la región casi cuatro o cinco veces ese ese recurso. Es decir, estamos hablando que para la ciudad de Medellín, según una información que tenemos, dejó casi 30 millones de dólares en actividades económicas en el departamento", añadió.