Con elogios: así recibió el Tour de Dinamarca a Egan Bernal

Tras sufrir un espantoso accidente en el mes de enero, el colombiano y campeón del Tour de Francia 2019, Egan Bernal , regresó a la competencia para participar en el Tour de Dinamarca que se realiza del 16 al 31 de agosto.

Y todavía algunos no creen en los milagros....

Egan Bernal Regresó 🙌

📹 @SenalDeportes pic.twitter.com/9PukMQwl25 — Johana Palacios (@yoapalacios) August 16, 2022

Ante su regreso, los aficionados del ciclismo que presenciaron el inicio de la primera etapa de la competición en Dinamarca elogiaron al colombiano tras regresar a la actividad deportiva. Además, algunos de sus compañeros de su equipo, Ineos Grenadiers, hicieron varias publicaciones en redes sociales donde compartieron fotos con el deportista.

“Estoy muy bien y demasiado contento de volver a competir. La verdad me siento un poco nervioso, pero lo importante es apoyar a mis compañeros de equipo”, explicó Bernal a Blu Radio y Noticias Caracol.

La imagen que todos queríamos ver.



Egan Bernal vuelve a ponerse un dorsal, concretamente en Dinamarca.



📺 Os lo contamos DESDE YA en @Eurosport_ES



🎙 Junto a @eduardochozas #PNDKR22 🇩🇰pic.twitter.com/LzDj8N5MXq — Juan Clavijo (@Juan_Clavijo_) August 16, 2022

Además, el colombiano habló del accidente que sufrió el pasado mes de enero.

“Para mí ha sido la ‘carrera’ más bonita que he podido ganar. Es difícil explicar por todo lo que he pasado, pero regresé en tiempo récord. Quiero ‘pasar la página’ y tratar de encontrar de nuevo la mejor versión de mí. Le doy muchas gracias a todos los que me apoyaron y vamos a seguir pedaleando por toda Colombia”, concluyó.

Asimismo, la madre de Egan también se pronunció sobre su regreso deportivo, en una emotiva conversación con Señal Deportes, la mujer aprovechó para mandarle un mensaje de apoyo y admiración a Bernal.

Uno de los mensajes más importantes de la vuelta de @Eganbernal a las competencias nos lo deja su mamá en @SenalDeportes pic.twitter.com/O1N2b6P3Aj — Señal Deportes (@SenalDeportes) August 16, 2022

Para Bernal, el comienzo del año 2022 fue bastante movido, el deportista sufrió un grave accidente en el municipio de Gachancipá cuando practicaba con su equipo. Esto le produjo varias fracturas que lo dejaron fuera de competencia e internado en la Clínica Universidad de La Sabana.

