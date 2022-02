El sentido mensaje de Egan a su masajista: "Todos deberíamos tener un Cristian Alonso en la vida"

El ciclista Egan Bernal sigue su recuperación en Zipaquirá, luego de ser dado de alta de la Clínica La Sabana, y no olvida a las personas que han estado en su camino acompañándolo en sus momentos de gloria y ahora en el más complejo.

En su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje dedicado a su masajista, quien, desde que ocurrió el accidente contra un bus en las carreteras de Cundinamarca, ha acompañado a su familia en todo el proceso y, según reveló Bernal, también estuvo atento para tener todo lo necesario para una adecuada rehabilitación después de salir del hospital.

El campeón del Tour de Francia también recordó que Alonso lo ha animado en los momentos más difíciles de una carrera y, en algunas ocasiones, lo ha regañado cuando "lo necesita".

Son cinco años de trabajo con entre el colombiano y el español, tiempo en el que se ha forjado una amistad con "pequeños detalles del día a día que realmente marcan".

Este es el mensaje completo de Egan Bernal:

"Cristian Alonso: “mi masajista”, y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el animo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil. Casi 5 años trabajando juntos y lo que el ha hecho por mi, muchas veces no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan. Después del accidente se quedó junto con Xabier Artetxe y Rafael Santos para apoyar a mi familia y asegurarse que cuando saliera de la clínica tuviera todo lo necesario para mi rehabilitación. Todos deberíamos tener un Cristian Alonso en nuestras vidas", dice la publicación de Instagram.