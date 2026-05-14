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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Giro de Italia  / Ballerini ganó en Nápoles y Eulálio sigue líder en la sexta etapa del Giro de Italia

Ballerini ganó en Nápoles y Eulálio sigue líder en la sexta etapa del Giro de Italia

El italiano pudo levantar los brazos al ganar una etapa que terminó opacada por las caídas a pocos metros del sprint. Afonso Eulálio sigue líder antes de la llegada en alto a Blockhaus.

Ballerini ganó el 14 de mayo la etapa del Giro de Italia
Por: Gerardo Sojo
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Davide Ballerini, corredor italiano inscrito en el equipo Astana, ganó la sexta etapa del Giro de Italia, disputada en Nápoles. La carrera estuvo marcada por la caída de varios ciclistas a causa de los adoquines mojados.

Ballerini completó los 141 kilómetros en 3 horas y 19 minutos. El segundo en cruzar la meta fue el belga Jasper Stuyven y el tercero, el francés Paul Magnier. El portugués Afonso Eulálio conserva la maglia rosa de líder de la general con una ventaja de seis minutos sobre los principales favoritos antes de la primera llegada en alto, este viernes en Blockhaus.

El líder de la general

El portugués Afonso Eulálio continúa como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 24 horas, 47 minutos y 13 segundos. El español Igor Arrieta es segundo, a 2 minutos y 51 segundos, mientras que el italiano Cristian Scaroni completa el podio provisional a 3 minutos y 34 segundos. El colombiano Egan Bernal se ubica noveno en la general, a 6 minutos y 16 segundos del liderato, el mismo registro del suizo Jan Christen y el alemán Florian Stork. Más atrás aparece el danés Jonas Vingegaard en la casilla 15, a 6 minutos y 22 segundos de Eulálio.

Giro de Italia 12 de mayo 2026

La próxima etapa será de montaña

La séptima etapa del Giro de Italia se correrá este viernes 15 de mayo y tendrá un recorrido de 245 kilómetros entre Formia y Blockhaus. Será la jornada más larga de esta edición y la primera gran llegada en alto de la carrera. El trazado recorrerá la costa del Bajo Lacio antes de entrar en terreno montañoso con el ascenso a Roccaraso y el paso por el Passo di San Leonardo. La fracción se definirá en los últimos 13 kilómetros de subida hacia Blockhaus, un puerto con pendientes constantes superiores al 9 % y rampas máximas del 14 %. Será una etapa clave para los hombres de la clasificación general, donde Egan Bernal y Jonas Vingegaard buscarán descontar tiempo en la montaña.

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