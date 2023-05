Einer Rubio tras etapa 12 del Giro de Italia: "No creímos que la fuga sería tan grande"

El ciclista Einer Rubio fue el mejor colombiano en la etapa 12 del Giro de Italia, disputada entre Bra y Rivoli, de 179 kilómetros. El corredor del Movistar Team llegó en la posición 14 a 2:20 del ganador del día que fue el alemán Nico Denz.

Einer Rubio hizo parte de la primera fuga que se separó del pelotón, de aproximadamente 30 ciclistas, pero luego quedó relegado por los cuatro hombres que atacaron en una rotonda, en terreno llano, y quienes fueron los que finalmente disputaron la victoria de la etapa.

“La idea inicial era salir en la fuga. Sabíamos que la fuga iba a llegar, pero no creímos que sería tan grande y cuando es así no hay tanto acuerdo. Se cortó en el llano y yo no tenía nada más que esperar para jugármela en la subida. Lo intentamos, descontamos un poco y ya vendrán otros días”, dijo.

El corredor del equipo español también manifestó que intentó no desgastarse tanto este jueves, pues este viernes llega la etapa reina, la más exigente del Giro de Italia y que se disputará en territorio suizo.

“Mañana es muy duro, es importantísimo, por lo que tratamos “no gastar mucho hoy” y ver qué podemos hacer”, añadió Einer Rubio.

Clasificación de la 12ª etapa del Giro

Nico Denz (GER/BOR) los 185,0 km en 4 h 18:11. Toms Skujinš (LAT/TRE) a 0. Sebastian Berwick (AUS/ISR) 3. Alessandro Tonelli (ITA/BAR) 58. Marco Frigo (ITA/ISR) 2:07. Ilan Van Wilder (BEL/QST) 2:20. Alberto Bettiol (ITA/EF1) m.t. Cristian Scaroni (ITA/AST) m.t. Michel Hessmann (GER/JUM) m.t. Alex Baudin (FRA/AG2) m.t. Laurens Huys (BEL/INT) m.t. Davide Formolo (ITA/UAE) m.t. Valentin Paret-Peintre (FRA/AG2) m.t. Einer Rubio (COL/MOV) m.t. Sepp Kuss (USA/JUM) m.t. Stefano Oldani (ITA/ALP) 3:46. Jasha Sütterlin (GER/BAH) m.t. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI/TRE) m.t. Jonathan Lastra (ESP/COF) m.t. Lorenzo Fortunato (ITA/EOK) 3:51.

Clasificación general del Giro de Italia

Geraint Thomas (GBR/Ineos) 49 h 02:05. Primož Roglic (SLO/JUM) a 2. João Almeida (POR/UAE) 22. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 35. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1:28. Lennard Kämna (GER/BOR) 1:52. Eddie Dunbar (IRL/BIK) 2:32. Thymen Arensman (NED/INE) 2:32. Laurens De Plus (BEL/INE) 2:36. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 2:48. Jack Haig (AUS/BAH) 2:58. Hugh Carthy (GBR/EF1) 3:22. Patrick Konrad (AUT/BOR) 4:15. Santiago Buitrago (COL/BAH) 4:40. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 4:48. Ilan Van Wilder (BEL/QST) 6:08. Simone Velasco (ITA/AST) 8:05. Jonathan Lastra (ESP/COF) 9:01. Alessandro Tonelli (ITA/BAR) 9:43. Sepp Kuss (USA/JUM) 9:43.

