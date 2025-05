Estas son las heridas de Egan Bernal tras caída en el Giro de Italia: "Muy duro"

Este 20 de mayo se disputó la etapa 10 del Giro de Italia en donde tuvo protagonismo colombia, pero, desafortunadamente, no por temas deportivos, sino por una fuerte caída que sufrió Egan Bernal la causó varias heridas que dieron de qué hablar en el mundo del deporte y generaron preocupación por el estado de salud del ciclista.

"Bueno, me caí al inicio. Creo que un poco normal, no? Era difícil, obvio, lo mismo para todo. Creo que estaba resbaloso y creo que, nada, ni sé qué tiempo hice. No puedo decir mucho (...) Vamos a ver. Creo que es una carrera que hoy vimos. Nada, llegar hoy al hotel y pensar en mañana, vivir el día a día", fueron las palabras de Bernal en Caracol Sports tras la caída.

Así fue la fuerte caída de Egan Bernal en el Giro de Italia

El golpe del ciclista colombiano se dio en una contrarreloj individual de 28,6 kilómetros planos sobre terreno mojado y en una curva perdió el control sufriendo una dura caída en el sitio. Pero lo que sorprendió fue que, inmediatamente, Bernal se puso de pie y continúo la carrera en medio de aplausos por parte de los asistentes que resaltaron su actitud frente a este tipo de situaciones.

Así fue la fuerte caída de Egan Bernal durante los primeros kilómetros de contrarreloj en la etapa 10 del #GirodItalia. pic.twitter.com/spYE9pz9tk — Camilo Uribe (@Uribecycling) May 21, 2025

Estas son las heridas de Egan Bernal

El equipo de Caracol Sports y Gol Caracol dieron a conocer cómo quedaron las heridas del ciclistas colombiano minutos después de la caída. Fue el periodista Mauricio Molano el encargado de mostrar las imágenes en donde se ve que tuvo unos 3 raspones: uno en el codo, otro en la cadera y uno en la rodilla y teniendo marcas de sangre, además de daños en el uniforme.

"En las fotografías se ve que el colombiano tuvo al menor 3 raspones y lesiones, todas en el costado izquierdo: una en el codo, otra en la cadera y una más impactante en la rodilla", indicaron en Gol Caracol.