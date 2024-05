Grandeza del “gregario” Pogacar: "No me he convertido en lanzador, solo quería ayudar a Molano"

"No me he convertido en un lanzador, pero Molano hizo un muy buen trabajo para estar al frente al final. No consiguió la victoria, pero el tercer puesto es un buen resultado”, dijo el líder del Giro de Italia.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), maglia rosa del Giro de Italia, ejerció de lanzador en la recta de meta para su compañero colombiano Sebastián Molano, una labor que consideró gratificante por "ayudar a un amigo".

"No me he convertido en un lanzador, pero Molano hizo un muy buen trabajo para estar al frente al final. No consiguió la victoria, pero el tercer puesto es un buen resultado y estoy feliz por haber ayudado a un amigo", comentó Pogacar en la meta de Nápoles.

Pogacar disfrutará este lunes de la primera jornada de descanso con una ventaja de 2.40 minutos sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) y 2.58 respecto al galés Geraint Thomas (Ineos), segundo y tercero en la general. "Tengo una cómoda ventaja antes del primer día de descanso. Es agradable relajarse en Nápoles. Ya hemos visto hermosos paisajes desde el inicio del Giro. Aquí podré comer un poco de pizza y tomar un capuchino para que sea agradable la jornada de descanso. Mañana me olvidaré de la carrera y el martes reanudamos el Giro", destacó.