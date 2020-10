Hindley sueña con mantener la maglia rosa al finalizar la crono del Giro

El australiano Jai Hindley (Sunweb), quien llegará con la maglia rosa de líder a la contrarreloj final de este domingo en Milán, empatado con el británico Tao Geoghegan Hart (Ineos), prometió darlo todo para llevarse el Giro de Italia.

"Es increíble, no tengo palabras. Desde niño soñaba con llevar la maglia rosa. Es un honor enorme para mí, todavía no me lo creo", aseguró Hindley al acabar la vigésima etapa, en declaraciones facilitadas por los organizadores.

En la crono de este domingo Tao y yo saldremos con el mismo tiempo, lo daré todo agregó.

Por primera vez en los 103 años de historia del Giro, dos corredores llegan a la contrarreloj final, que entrega el título de campeón, con exactamente el mismo tiempo en la general: Hindley será el último en tomar la salida, después de que salga a competir Geoghegan Hart.

El favorito para el triunfo final es, a priori, el británico, quien ha sido más rápido que Hindley en las dos pruebas contrarreloj de este Giro.