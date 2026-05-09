Impresionante caída masiva en Giro de Italia: Santiago Buitrago termina en el hospital y se retira

El equipo UAE y otros pagaron caro la gran caída colectiva ocurrida durante la segunda etapa del Giro de Italia este sábado con los abandonos de Jay Vine, Marc Soler, así como la pérdida de cualquier opción en la general para su líder Adam Yates.

"Jay Vine y Marc Soler van de camino al hospital. Es muy triste empezar el Giro así", declaró el mánager del equipo, Mauro Gianetti, al hacer balance de los daños tras esta caída producida a 23 km de la meta en Veliko Tarnavo, en Bulgaria.



Santiago Buitrago terminó muy afectado por la caída en el Giro

En una curva a la derecha, decenas de corredores se fueron violentamente al suelo en una carretera resbaladiza por la lluvia. En el incidente también se vio involucrado el colombiano Santiago Buitrago de la escuadra Bahrain Victorious.

Buitrago, una de las cartas colombianas en esta edición del Giro, también tuvo que ser trasladado a un hospital luego de la dura caída que quedó registrada por las cámaras oficiales de la competencia.

"El staff confirmó que el bogotano no continuaba en carrera y no dieron detalles porque el director de carrera no les contestaba el teléfono", detalló el periodista de Caracol Sport Diego Alberto en Foto Finish, de Ditu.



Este es el VIDEO de la impresionante caída masiva en la segunda etapa del Giro

Atención 🚨 Caída de Santiago Buitrago en el Giro de Italia 🇨🇴💥



A 23 km de meta, el pedalista bogotano del Bahrain Victorious se fue contra el cemento tras un choque colectivo en el que también estaba el candidato al Top 5 Adam Yates (UAE Team Emirates). #GiroEnDitu… pic.twitter.com/V7Vz1lT58V — ditu (@Ditu_Tv) May 9, 2026

Adam Yates se fue al piso y se levantó con la cara llena de sangre

Uno de los más afectados fue Adam Yates, que cayó a la cuneta, detrás del guardarraíl. El británico se levantó con la cara cubierta de barro y sangre antes de volver a subirse a la bicicleta y llegar a la meta con un retraso de más de trece minutos, poniendo fin a sus sueños de podio en esta 109ª edición del Giro.

Otro corredor, el noruego Adne Holter (Uno-X), tuvo que abandonar y muchos ciclistas aparecían en las imágenes de televisión en el suelo o cojeando con muecas de dolor, algunos con el maillot completamente desgarrado, como el neerlandés Wilco Kelderman, uno de los gregarios de Jonas Vingegaard en el Visma-Lease a Bike.

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El francés Rémi Cavagna se sujetaba la muñeca derecha antes de reanudar la marcha para terminar en el mismo tiempo que Yates y Kelderman.

Como la caída movilizó todas las ambulancias, los organizadores neutralizaron la carrera durante cinco kilómetros antes de dar luz verde a un pelotón mermado para el tramo final de la etapa, ganada por el uruguayo Thomas Silva.