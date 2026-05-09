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Thomas Silva se mete en los libros de historia del Giro: primer uruguayo en ponerse la maglia rosa

El Giro de Italia 2026 tuvo una jornada histórica para Uruguay gracias al triunfo de Thomas Silva, quien además asumió el liderato de la clasificación general.

Thomas Silva - ciclista uruguayo
Foto: EFE
Por: AFP
|
Actualizado: 9 de may, 2026

El uruguayo Thomas Silva dio la sorpresa al imponerse en la segunda etapa del Giro de Italia, el sábado en Veliko Tarnovo, en Bulgaria, y arrebatar así la maglia rosa al francés Paul Magnier.

La de Silva es la primera participación uruguaya en el Giro, por lo que se convierte en el primer corredor uruguayo en ganar una etapa del Giro y en vestir la maglia rosa.

El corredor del Astana se impuso al esprint a un numeroso grupo que alcanzó justo a tiempo a Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt, quienes se habían escapado en la ascensión al monasterio de Lyaskovets, a 11 km de la meta.

Ciclistas del Giro de Italia pasando por el coliseo de Roma
Ciclistas del Giro de Italia pasando por el coliseo de Roma
Foto: AFP

Vingegaard, gran favorito al título en este Giro, hizo por lo tanto sudar a sus rivales ya en esta segunda etapa. Entró con el mismo tiempo que el ganador, al que siguieron el alemán Florian Stork y el italiano Giulio Ciccone, segundo y tercero del día.

En la clasificación general, Thomas Silva aventaja ahora al segundo, Stork (Tudor), por 4 segundos.

Con el mismo tiempo que el corredor germano está el tercero, el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos), campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021.

Bernal no logró volver a subirse al podio final de una gran ronda por etapas desde ese Giro de hace cinco años. Al año siguiente de ese éxito, el " type="text/html" data-cms-ai="0">"Cóndor de Zipaquirá" sufrió un grave accidente de tráfico, que frenó su carrera.

egan bernal
AFP
Luca Bettini / AFP

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La jornada estuvo marcada por una enorme caída colectiva a 23 km de la llegada, en la que se vio implicado especialmente Adam Yates, líder del equipo UAE, lo que llevó a los organizadores a neutralizar brevemente la carrera.

El domingo tendrá lugar la tercera y última etapa del tríptico de apertura del Giro 2026 en Bulgaria, con un recorrido entre Plovdiv y la capital Sofía, antes de que el lunes el pelotón viva el primer día de descanso.

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