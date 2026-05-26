Vingegaard ganó la etapa 16 del Giro y Bernal sigue entre los diez mejores

Transcurrió la etapa número 16 del Giro de Italia y Jonas Vingegaard se impuso en solitario. El danés logró su cuarta victoria en la presente edición de la corsa rosa y está muy cerca de asegurar el título.

Egan fue séptimo en la etapa

La etapa comprendía 113 kilómetros y contaba con algunos puertos de montaña. La jornada culminó en la estación alpina de Cori. A falta de 6,5 kilómetros para la meta, Vingegaard atacó y logró quedarse con el primer lugar. En un Giro de Italia privado de sus mayores rivales, el danés prosigue su camino triunfal hacia Roma y podría igualar las seis etapas ganadas por Tadej Pogacar en la edición de 2024, antes de imponerse en el Tour de Francia dos meses después.

En el segundo lugar llegó el austríaco Félix Gall, a un minuto y nueve segundos del líder. El tercer lugar fue para el australiano Jai Hindley. Por su parte, el colombiano Egan Bernal cruzó la meta en la séptima posición, a dos minutos y cuatro segundos del ganador.



Félix Gall, segundo de la carrera, destacó a Vingegaard al afirmar que “una vez más demostró quién manda", pues "simplemente hace su trabajo”.

“Por supuesto, me encantaría ganar una etapa más. Pero también me haría feliz ver a Davide Piganzoli ganar una etapa o quedarse con el maillot blanco de mejor joven. Es un compañero muy apreciado, un buen chico que hará todo por mí. Si puedo ayudarle un poco, me haría sentir orgulloso”, respondió el danés.



Vingegaard es primero en la general

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia después de la etapa 16. Jonas Vingegaard sigue como líder de la carrera con un tiempo total de 62 horas, 10 minutos y 26 segundos. El danés del Team Visma le saca más de cuatro minutos al austríaco Félix Gall y 4 minutos y 27 segundos al neerlandés Thymen Arensman, quienes completan el podio parcial. El mejor colombiano continúa siendo Egan Bernal, quien aparece en la décima posición de la general, a 9 minutos y 44 segundos del liderato. El corredor del Ineos Grenadiers se mantiene dentro del top 10 y sigue en competencia de cara a la última semana del Giro de Italia.

Próxima etapa

La etapa 17 del Giro de Italia tendrá un recorrido de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, con un perfil de media montaña y más de 3.300 metros de desnivel acumulado. La jornada incluye varios ascensos puntuables y una subida final de tercera categoría hacia Andalo, con rampas cercanas al 6 % en los últimos kilómetros. Será un día importante para la clasificación general, especialmente para corredores como Egan Bernal, que buscarán mantenerse dentro del top 10 y recortar diferencias en la última semana de competencia. Jonas Vingegaard defenderá la maglia rosa en una etapa que podría generar movimientos entre los favoritos.