Histórico del ciclismo mundial se retira: así fue su despedida

El ciclista británico Mark Cavendish puso fin a su carrera este domingo con un triunfo al esprint en el Criterio de Singapur.

El velocista de 39 años, que posee el récord de victorias de etapa en el Tour de Francia, había confirmado el sábado que la de Singapur sería la última competición de su carrera profesional.

Sobre un circuito de 2,3 km que los ciclistas recorrieron en 25 ocasiones, Cavendish superó en el esprint al belga Jasper Philipsen a la salida de la última curva para cruzar la meta con los brazos en alto festejando el triunfo.

Fue una especie de guiño final y traspaso de poderes entre el considerado como mejor esprínter de la historia y uno de los grandes velocistas de la actualidad.

"Lo deseaba muchísimo. Es muy emotivo. Me he dado cuenta en las últimas cinco vueltas que eran los últimos 15 kilómetros de mi carrera. He pasado la bandera roja (que indica el último kilómetro en una carrera ciclista) por última vez", explicó Cavendish tras sumar la 166ª victoria a su extenso palmarés.

El sábado, el ciclista de 39 años anunció a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, que la carrera en Singapur sería "la última como ciclista profesional".

"Estaba al límite porque no he corrido desde el Tour de Francia. Estaba nervioso por si sufría un accidente o algo así. Tenía muchas ganas de poder terminar", declaró 'Cav'.

Profesional desde 2005, el nativo de la Isla de Man ganó 166 carreras, incluyendo 35 etapas en el Tour, 17 etapas en el Giro de Italia, tres en la Vuelta a España y un 'monumento', la Milán-San Remo (2008).

Cavendish hizo historia en julio pasado al lograr su 35ª victoria parcial en el Tour y desempatar con el belga Eddy Merckx, que tenía el récord en la Grande Boucle desde 1975.

"El Tour no es solo una carrera ciclista. Es el mayor evento anual de este deporte en todo el mundo y con lo que sueñan los niños y los adultos" que practican este deporte, explicó este domingo.

Cavendish también fue campeón del mundo en ruta en 2011 y medalla de plata olímpica en la prueba de ómnium en Rio-2016.