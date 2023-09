Juan Sebastián Molano tras ganar etapa de Vuelta a España: "Yo lo trabajé mucho"

El colombiano Juan Sebastián Molano, ganador de la etapa de este jueves en Zaragoza, se felicitó de que "lo que es para uno es para uno" y de haber conseguido esta victoria al sprint que cree que merecía y para la que había "trabajado mucho".

"Quería un sprint de fuerza", desveló las intenciones con las que inició una etapa que dedicó a "todos" sus "compañeros", entre los que destacó a "colocator Marc (Soler)" y a "Rui (Oliveira), que trabajó muy bien".

"Tengo piernas y un gran equipos", se felicitó el de Paipa, dispuesto a trabajar para las opciones de sus compañeros Juan Ayuso, Joao Almeida y Soler, que "están en buena condición y tenemos un equipo sólido".

Molano se felicitó por una victoria que le ha llegado después de no haber llegado en buenas condiciones a la carrera. "No llegué en una excelente condición y ahora si lo estoy", se congratuló el velocista colombiano.

Juan Sebastián Molano Foto: AFP

Publicidad

Juan Sebastián Molano gana la etapa 12

El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) se ha impuesto al esprint en la duodécima etapa de la Vuelta a España disputada entre Ólvega y Zaragoza, de 150,6 km, mientras que el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma) mantuvo el jersey rojo de líder.

Molano, con un tiempo de 3h.23.35, a una media de 44,4 km/hora, impuso la ley del más veloz por delante del australiano Kaden Groves (Alpecin) y del neerlandés Boy Van Poppel (Intermarché).

La general no sufre cambios, con el estadounidense Sepp Kuus portando la roja con 26 segundos de ventaja sobre Marc Soler (UAE), 1.09 respecto a Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) y Primoz Roglic (Jumbo Visma) cuarto a 1.32.

Publicidad

Le puede interesar