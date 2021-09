Primoz Roglic: Es mi mejor etapa en la Vuelta a España, la he disfrutado

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de etapa en Lagos de Covadonga y líder de la Vuelta a España, se mostró feliz en la línea de meta tras una jornada que el campeón olímpico contrarreloj disfrutó a pesar de la lluvia y del ataque a 60 km de meta del colombiano Egan Bernal.

"En el ciclismo siempre hay riesgo, pueden pasar muchas cosas. Pero hoy ha ido todo bien. Me ha gustado mucho la etapa y la he disfrutado. Es un día súper lindo para mí y para todo el equipo. No pensé en nada, simplemente me fui con Egan Bernal. ¡Es una carrera! Entonces estaba pensando en que faltaba mucho y quedaba una subida muy dura al final", explicó.

Roglic, quien llegó al comienzo del último puerto junto a Bernal con 1.25 minutos sobre el grupo perseguidor, soltó al colombiano a 7 km de meta, rodando ya en solitario hasta cruzar la meta soltando un grito liberador. Acababa de sentenciar la Vuelta.

" En la última subida rodé lo más duro posible. En ese momento, Egan ya no me siguió, así que me fui solo. Creo que es mi mejor actuación en la Vuelta, sí. Lo estaba disfrutando con todo el apoyo del público, entregado a pesar de la lluvia".

A pesar del chaparrón el día fue inolvidable para Roglic, quien apuntó su nombre en una cima mítica. Ahora, a pensar, sin exceso de confianza en la jornada reina del Gamoniteiru.

"El clima no fue el mejor, pero fue un día súper agradable. La brecha en la clasificación general nunca es lo suficientemente grande, pero es buena, nos la merecemos. Pase lo que pase, mañana tenemos una etapa reina en camino, así que veremos si es suficiente".