Nairo Quintana, a 29 km de cumplir el sueño rosa

Aunque solo restan 29,3 km para terminar el Giro de Italia, el resultado final es toda una incertidumbre.



El reccorido entre el autódromo de Monza y Piazza del Duomo en Milán servirá para definir, no solo al campeón, sino también el podio completo del Giro en su año centenario.



Nairo Quintana es líder en la clasificación individual general por solo 39 segundos sobre Vincenzo Nibali, por 43 segundos sobre Thibaut Pinot, y 53 sobre Tom Dumoulin. Cualquiera se podría coronar campeón.



Nairo dijo que la etapa será “una crono realmente para especialistas”, pero espera poder defenderse bien. “No tengo tanto tiempo, pero a veces me salen buenas contrarreloj y espero dar lo máximo de mí”.



Quintana será el último en correr y saldrá a las 9:56 de la mañana, hora colombiana.