Nairo Quintana sobre su regreso: "Debo tener paciencia porque llevo sin competir un tiempo"

El ciclista colombiano Nairo Quintana mostró este lunes su emoción por volver a fichar por el Movistar Team, pero aseguró que debe tener paciencia porque lleva ya casi nueve meses sin competir, desde el Campeonato Nacional de Ruta en febrero pasado.

"Voy a empezar a trabajar con los entrenadores del equipo. Debemos tener paciencia porque es cierto que llevo sin competir un tiempo (...) Mientras los otros hacían el Giro (de Italia), yo trataba de simular cada etapa", expresó el corredor de 33 años en una rueda de prensa en Bogotá.

El colombiano, que vistió los colores de Movistar entre 2012 y 2019, regresó al equipo con el que obtuvo los mejores logros de su carrera, que son los títulos del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, así como tres podios del Tour de Francia (segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016).

Quintana ha pasado todo 2023 sin correr en la estructura de un equipo porque en 2022, un día antes de arrancar la Vuelta a España, notificaron al Arkea-Samsic que había dado positivo por tramadol en el Tour de Francia.

Sin embargo, el nuevo corredor del Movistar dijo que ha tenido todo el año "muy buena forma".

"He estado con números de entrenamientos similares a cuando he hecho cualquier competición importante", expresó el deportista y dijo que no le "da tampoco demasiado temor" volver al circuito europeo, aunque advierte que "es cierto que ese contacto con el pelotón es diferente".

La emoción del reencuentro

Tras cinco años en los que estuvo fuera del Movistar, Quintana valoró el reencuentro, en el que ha recordado los "buenos momentos" y piensa en "el buen futuro que viene" para él y el equipo.

"Hoy gracias a esta nueva oportunidad vuelvo a soñar, he creído y vuelvo a creer que puedo seguir haciendo cosas bonitas, aportándole al equipo. Tengo muchas ganas de seguir, de hacerlo muy bien, de seguir representando a la marca como siempre lo he hecho", destacó el colombiano.

Esto lo ve como "una victoria más" y por eso quiere iniciar ya esta nueva etapa, algo que ocurrirá en diciembre cuando el equipo se concentre para preparar la temporada de 2024.

No obstante, es consciente de que la competencia en Europa es cada vez más fuerte y por eso espera aportar al Movistar con su experiencia.

"Hemos visto equipos que se han conformado con corredores muy fuertes. El tiempo y la competición dirán dónde iremos a estar nosotros, nos haremos un equipo fuerte", expresó.

Igualmente reveló que hubo acercamientos con otros equipos pero que no pasó de eso, algo que agradeció porque "el tener la oportunidad de correr hoy en el Movistar" lo "llena de orgullo".

"Es el equipo donde tengo una gran oportunidad de poder dar un poco de lo que he hecho durante todos estos años, todo este aprendizaje que he obtenido poder darlo a una plantilla joven, una plantilla potente", expresó Quintana y agregó que espera dar un gran respaldo al líder de la escuadra española, Enric Mas.

