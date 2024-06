Rodrigo Contreras se coronó campeón de la Vuelta a Colombia 2024

Rodrigo Contreras (Nu Colombia) se consagró campeón de la Vuelta a Colombia este domingo, dominando la competencia de principio a fin. Su victoria se destacó en la jornada de cierre con una aplastante contrarreloj de 17 kilómetros que inició en Medellín y culminó en el Alto de las Palmas.

A sus 30 años, Contreras se impuso con autoridad, vistiendo el maillot amarillo desde el inicio hasta el final de la carrera. Además, había dado su primer gran golpe del año al ganar en febrero el Tour Colombia 2024, venciendo a los ecuatorianos Richard Carapaz y Jonathan Caicedo, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. También compartió el podio con figuras como Rigoberto Urán y Egan Bernal.

"Estoy muy feliz por este triunfo aquí en el Alto de las Palmas. Tenía que empezar con pie derecho y todo me salió bien. Es un sueño hecho realidad y una felicidad que no me cabe en el pecho. Ha sido un año espectacular", declaró Contreras, un ciclista de nivel World Tour que aspira a regresar a la élite.

Desde el prólogo en Macanal, en el montañoso departamento de Boyacá, Contreras mostró su excelente forma y se adueñó del liderato, el cual mantuvo hasta la última etapa, destacándose como especialista en la contrarreloj. Completó el recorrido en 40 minutos y 53 segundos, aunque el récord del ascenso en la Vuelta a Colombia, con 39:58, sigue en manos del colomboespañol Óscar Sevilla, establecido en 2015.

En la última etapa, el segundo mejor tiempo fue para Diego Camargo (Petrolike), a 1 minuto y 5 segundos del ganador, seguido por Wilson Peña (Team Sistecrédito) con 42:59.

Contreras, quien comenzó su carrera en el equipo Coldeportes Claro en 2014 y acumuló experiencia en el World Tour con Quick Step y Astana, recuperó su mejor nivel este año al unirse al Nu Colombia, con el que completó los 9 días de competencia en 31 horas, 35 minutos y 34 segundos. Conocido como 'El Rorro', nacido en Villapinzón (Cundinamarca), superó a Diego Camargo (Petrolike) por 2 minutos y 59 segundos, y a Wilson Peña (Team Sistecrédito) por 3 minutos y 42 segundos.

Se convirtió en el sucesor de Miguel Ángel 'Supermán' López, campeón en 2023 con el Team Medellín, quien está suspendido por dopaje, uniéndose a un selecto grupo de ciclistas colombianos que han llevado la camiseta de líder desde la primera hasta la última etapa.

"A mis 30 años puedo decir que he solidificado mi carrera profesional. Llevo 20 años pedaleando y buscando todo esto que me está pasando", comentó Contreras al canal RCN, recordando su revancha tras el subcampeonato del año pasado.

Clasificación de la novena etapa (CRI)



Rodrigo Contreras Nu Colombia 40:53 Diego Camargo Petrolike a 1:05 Wilson Peña Team Sistecrédito a 2:06 David Cadena Petrolike a 2:09 Yesid Pira Alcaldía de Manizales a 2:14

General individual