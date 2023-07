Con madrazo incluído, Rigoberto Urán habló sobre su caída en el Tour de Francia

El nombre de Rigoberto Urán vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de que encendiera las alarmas en Colombia por una caída que sufrió este domingo, 16 de julio, en la etapa 15 del Tour de Francia.

El ciclista colombiano se vio incómodo por un traspié que sufrió el australiano Chris Hamilton cuando integraba un grupo de escapada que descendía a alta velocidad. Sin embargo, el golpe no pasó a mayores, pues se dio al lado de un césped, que, según Urán, amortiguó la caída.

¡Rigo #Urán se fue al suelo y salió de la carretera! ¡Por suerte no pasó a mayores y continuó en el #TDF2023! 😰🙏#ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/lI1dMrZpwR — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 16, 2023

"Se me cayó adelante el carechim* ese, no sé quién era. Iba detrás de él huev*, pero es que no había forma de esquivarlo y menos mal no había un volado de ahí pa' abajo porque si no quedamos vueltos mier*", manifestó 'Rigo' tras la caída en el Tour.

No obstante, el ciclista antioqueño no pudo negar su frustración, en especial porque la carrera se frustró por alguien ajeno y no por él. Por eso, en diálogo con medios del Tour de Francia se le vio mucho más alterado y grosero de lo normal, ya fue en sus propias redes sociales cuando explicó con más calma lo que pasó.

"Hay un golpecito, pero yo creo que nada importante porque cuando estaba en carrera no te das cuenta de nada. Me duele un poquito ahí la cadera, pues lo que se llama cadera, lo que yo no tengo. Me quejé un poquito y para volver a entrar ahí fue donde pagamos, si me entiende", añadió.

Pese a que el suceso no pasó a mayores, 'Rigo' dijo que sí le daba "puter* caerse y más cuando la carrera va de la mejor forma, en especial "cuando hay una fuga ganadora que permitirá sumar en la competencia y que todo se vaya para atrás porque alguien se cae".

