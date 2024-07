Pogacar, intratable en el Tour de Francia: se quedó la cuarta etapa y el maillot amarillo

💪 @TamauPogi is the boss! The Slovenian won solo in @valloire and didn't want to lose a single second in the final!



💪 @TamauPogi en patron ! Le Slovène s'impose en solitaire à @valloire et n'a pas voulu perdre la moindre seconde dans le final !#TDF2024 pic.twitter.com/LDqQb5iznc