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Tadej Pogacar se impuso en la décima etapa y afianzó el liderato del Tour

El ciclista esloveno atacó a más de 15 kilómetros de la meta, alcanzó a Richard Carapaz y cruzó primero en Le Lioran para ampliar su ventaja en la clasificación general.

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

Tadej Pogacar sale todavía más líder del 14 de julio, fiesta nacional de Francia: la estrella eslovena ganó su tercera etapa en este Tour al imponerse este martes en la estación de esquí de Le Lioran, donde amplía su cómodo margen de la general.

El maillot amarillo atacó a 15,5 km de la meta, en la parte final del Pertus, para dar caza al ecuatoriano Richard Carapaz, que iba escapado en esos momentos, y terminar luego esta décima etapa con 32 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, segundo, y 34 segundos delante del francés Paul Seixas, tercero.

El danés Jonas Vingegaard, segundo de la general, fue séptimo este martes, a 44 segundos de un Pogacar que parece lanzado hacia su quinto título en el Tour y el tercero de manera consecutiva.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
Foto: AFP

Pogacar lidera la general con 3.36 de renta sobre Vigegaard, mientras que Evenepoel escala a la tercera posición a 4.06, por delante de Ayuso, que está a 4.22 del liderato y a 16 segundos del podio. El español del Lidl llevará el maillot blanco de mejor joven.

Trece segundos por detrás está el joven francés Paul Seixas, Lipowitz es sexto a 4.44 del liderato y a 38 segundos del podio. Del Toro, que empezó cuarto la etapa, cayó al puesto séptimo a 5.08 del líder.

Cierran el top 10 Skjelmose, octavo a 5.45, el francés Lenny Martinez a 6.34 y el británico Tom Pidcock, que sufrió una caída en el descenso del Puy Mary, a 11.49.

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