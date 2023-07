Vingegaard se afianza como líder del Tour de Francia: "La mejor contrarreloj de mi carrera"

"Ha sido uno de mis mejores días sobre la bicicleta y la mejor contrarreloj de mi carrera", aseguró el danés Jonas Vingegaard tras imponerse en la única crono del Tour de 2023 y dar un paso de gigante para revalidar el título logrado el año pasado.

El ciclista del Jumbo, de 26 años, reconoció que se sorprendió a si mismo con su resultado, por encima de las mejores previsiones de los organizadores.

"He tenido un gran día en la bicicleta. Desde por la mañana me he sentido bien, desde las primeras pedaladas. Quería ir a fondo al principio, conservar algo en el llano, pero tenía tan buenos datos de vatios que pensaba que el medidor estaba averiado y he ido a tope", aseguró.

Vingegaard se mostró muy satisfecho de su crono en el Tour de Francia, en la que asestó un golpe casi letal a su principal rival, el esloveno Tadej Pogacar, aunque fue prudente sobre el final de la carrera.

Publicidad

"Todavía no he ganado el Tour, quedan días muy difíciles por delante y el Tour no ha terminado. Habrá que luchar hasta París. Voy a hacer todo lo posible para mantener este maillot amarillo hasta París", dijo el ciclista del Jumbo, que superó en 1.38 minutos al esloveno.

"Me he sorprendido a mi mismo, no esperaba hacerlo tan bien. Pero aun queda terreno, porque hay etapas difíciles. Veremos las estrategias de los próximos días. Tendremos un plan y vamos a seguir luchando hasta París", agregó.

Vingegaard mejoró los mejores tiempos previstos por la organización para una crono de 22,4 kilómetros entre Passy y Combloux, en tierras alpinas, con un puerto de segunda en su recorrido.

Publicidad

"No era la intención ganar todo hoy, era un día central, pero todo forma parte de un gran plan y hoy hemos estado muy bien en la ejecución del mismo", comentó.

El danés, el último en tomar la salida de la crono, aseguró que desde su coche no le iban dando las referencias de los otros corredores.

"Me iba dando cuenta de que estaba haciendo una gran crono. Y veía las diferencias en las pantallas y eso me daba confianza. Cuando vi de fondo el coche del equipo de Tadej me he dicho que iba muy bien. Pero me ha sorprendido la diferencia en la meta. Habíamos preparado la crono y el trabajo ha dado resultados", destacó.

Le puede interesar: