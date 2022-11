Clinton y Trump ganan el supermartes y suman en el camino hacia la Casa Blanca

"Gracias, Georgia", "Gracias, Massachusetts", "Gracias, Tennessee", "Gracias, Alabama", "Gracias, Virginia", celebró Trump, en Twitter, su impresionante serie de victorias.

El belicoso millonario, que divide al partido Republicano con su estilo abrasivo y su propuesta de levantar un muro entre Estados Unidos y México, cortó su racha en Texas y Oklahoma, que votaron por el senador ultraconservador Ted Cruz.

Como era esperado, Clinton ganó en Georgia, Arkansas, Virginia, Alabama y Tennessee, al igual que en Texas, según las proyecciones de las cadenas de televisión, y se encaminaba a alejarse de su rival, el senador Bernie Sanders, al que aventaja por 17 puntos a nivel nacional según un sondeo de CNN/ORC.

"Felicito al senador Sanders por su fuerte campaña", dijo una exultante Clinton a sus seguidores en Miami.

El codiciado 'supermartes', que solamente terminará en las primeras horas del miércoles, cuando cierre el último puesto de votación en Alaska, es crucial en la carrera a la Casa Blanca, especialmente para los republicanos, que elegirán casi la mitad del número de delegados necesario para ganar la disputa interna.

Tras una victoria en Carolina del Sur hace unos días, Clinton, de 69 años, continuó su dominio en el sur.

Sanders, por su parte se impuso en su pequeño estado de Vermont (noreste) y en Oklahoma (centro).

"Significa mucho para mí que quienes mejor me conocen, quienes me conocieron antes de ser electo, quienes me conocieron como alcalde, congresista y senador, votaron fuertemente para llevarnos a la Casa Blanca", dijo el senador "demócrata socialista" a sus seguidores en la capital, Burlington.

Clinton parecía mirar hacia adelante y concentrarse en una eventual disputa electoral con Trump, afirmando este martes en un rápido encuentro con periodistas estar "preparada para competir" con el empresario si logra la nominación demócrata.

"Estados Unidos nunca ha dejado de ser grande. Debemos hacerlo más unido", dijo Clinton, lanzando un dardo al lema de Trump: "Devolver a la grandeza a Estados Unidos".

Según un sondeo publicado este martes por CNN, Clinton o Sanders ganarían un eventual duelo con Trump, con un margen ligeramente más cómodo para el senador (55% contra 43%) que para la exsecretaria de Estado (52% frente 44%).

La incendiara retórica de Trump - acusó a México de enviar "violadores" a través de la frontera, se burló de mujeres y los discapacitados, propuso prohibir la entrada de los musulmanes al país y abogó por el uso de la tortura - no ha detenido al magnate, que sigue conquistando a un electorado furioso con la clase política.

Pero el magnate ha enfurecido a la dirigencia republicana, temerosa de que el partido se encamine a su aniquilación en las presidenciales de noviembre.

"Donald Trump es una seria amenaza para el futuro de nuestro partido y de nuestro país", lanzó su rival, el joven senador de origen cubano Marco Rubio, en una carta abierta a los electores republicanos.

"En los últimos días, Trump ha rechazado condenar el supremacismo blanco y el Ku Klux Klan, alabó a los dictadores Sadam Hussein y Muamar Gadafi, y propuso infringir la primera enmienda de nuestra constitución", escribió Rubio.

"No es chiste, es momento de contraatacar", zanjó.

Aunque Trump recibió un apoyo de peso del exaspirante presidencial y gobernador de New Jersey, Chris Christie, algunos conservadores expresan públicamente que no votarán por el magnate si gana la nominación del partido, que intenta volver a la Casa Blanca luego de ocho años de Barack Obama.

"Esto es realmente un movimiento", dijo Trump el lunes en un mitin en Georgia (sur).

En el banco republicano la campaña se transformó en un festival bizarro de insultos, golpes bajos y discursos que incluyen menciones a calzoncillos sucios, a la transpiración y alusiones a la confiabilidad de hombres con manos pequeñas.

Uno de los más respetados dirigentes republicanos, el senador John McCain (que compitió con Obama en 2008), dijo este martes que era "perturbador" el nivel al que había caído la campaña de su partido.

McCain dijo esperar que "podamos tener una campaña presidencial que no se concentre en el tamaño de las orejas de un adversario o si transpira mucho".

En Virginia, una mujer registrada entre los demócratas dijo a la AFP que estaba dispuesta a presentarse a votar contra Trump en la interna republicana. "Normalmente, voto con los demócratas, pero Trump me asusta. Aún no sé como votaré", dijo la electora, que prefirió no identificarse.

Estos son los ganadores estado por estado:

- ALABAMA -

Partido Demócrata: Hillary Clinton

Partido Republicano: Donald Trump

- ALASKA -

Partido Republicano: Aún no hay resultados

No hubo votación del lado demócrata

- ARKANSAS -

Partido Demócrata: Hillary Clinton

Partido Republicano: Donald Trump

- COLORADO -

Partido Demócrata: Bernie Sanders

No hubo votación del lado republicano

- GEORGIA -

Partido Demócrata: Hillary Clinton

Partido Republicano: Donald Trump

- MASSACHUSETTS -

Partido Demócrata: Hillary Clinton

Partido Republicano: Donald Trump

- MINNESOTA -

Partido Demócrata: Bernie Sanders

Partido Republicano: Marco Rubio

- OKLAHOMA -

Partido Demócrata: Bernie Sanders

Partido Republicano: Ted Cruz

- TENNESSEE -

Partido Demócrata: Hillary Clinton

Partido Republicano: Donald Trump

- TEXAS -

Partido Demócrata: Hillary Clinton

Partido Republicano: Ted Cruz

- VERMONT -

Partido Demócrata: Bernie Sanders

Partido Republicano: Donald Trump

- VIRGINIA -

Partido Demócrata: Hillary Clinton

Partido Republicano: Donald Trump

Demócratas:

Hillary Clinton: 7

Bernie Sanders: 4

Republicanos:

Donald Trump: 7

Ted Cruz: 2

Marco Rubio: 1