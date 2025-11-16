En vivo
Colombia sufre sensible baja previo a último amistoso del año: Daniel Muñoz dejó la concentración

Colombia sufre sensible baja previo a último amistoso del año: Daniel Muñoz dejó la concentración

El lateral abandonó la concentración de la selección por "motivos familiares", aunque las razones exactas de su salida aún se desconocen.

