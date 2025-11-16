Colombia sufre sensible baja previo a último amistoso del año: Daniel Muñoz dejó la concentración

La Selección Colombia afronta el cierre del año con una noticia que pone en alerta al combinado nacional previo al último amistoso del 2025. En plena concentración en Estados Unidos, Daniel Muñoz dejó el equipo y encendió las alarmas a pocos días del partido frente a Australia. El lateral, figura del Crystal Palace y uno de los jugadores más consistentes del ciclo de Néstor Lorenzo, no estará disponible para este compromiso.

El anuncio lo hizo directamente la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que publicó un comunicado oficial. En el mensaje, la entidad señaló: “La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”. Aunque no se entregaron más detalles, la salida está plenamente justificada y cuenta con el aval del cuerpo técnico.

El jugador de 29 años venía destacándose en la Tricolor gracias a su solidez defensiva, su lectura del juego y su capacidad para proyectarse al ataque. Aunque ante Nueva Zelanda fue suplente, sigue siendo uno de los habituales en el once titular.

Su ausencia abre la puerta a Santiago Arias, quien fue inicialista en el amistoso anterior y asistió a Gustavo Puerta en el primer gol del triunfo 2-1. Arias, con experiencia en procesos anteriores, vuelve a tener la oportunidad de mostrarse en el cierre del año.

La salida de Muñoz se produce en la recta final de un 2025 en el que Colombia logró asegurar su clasificación al Mundial de 2026, un proceso en el que el lateral ha sido determinante. El defensa incluso ha sido reconocido en Europa, donde ha sonado para equipos como Barcelona, PSG y Manchester City por su rendimiento en la Premier League.



A pesar de la baja, el equipo continúa su preparación para enfrentar a Australia este martes en el Citi Field de Nueva York. Será la última prueba del año para un grupo que busca cerrar el 2025 con dos victorias consecutivas y mantener la identidad de juego construida durante el proceso de Lorenzo.

Por ahora, la Selección Colombia pierde a uno de sus jugadores más regulares, pero lo hace bajo un mensaje claro: la prioridad es el bienestar personal del futbolista. El grupo deberá ajustar la línea defensiva y encontrar alternativas para sostener la solidez que ha caracterizado este ciclo rumbo a la Copa del Mundo.

