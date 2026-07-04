Colombiano ganó premio mundial de motos tras recorrer las rutas más extremas del país

Lo que comenzó hace casi una década como una pasión por descubrir la Colombia menos conocida terminó convirtiéndose en un reconocimiento mundial. El motociclista colombiano Alejandro Restrepo fue elegido como el piloto “Más Aventurero” en el concurso internacional organizado por Ducati con motivo de los 100 años de la histórica marca italiana, gracias a una expedición que lo llevó por algunos de los territorios más difíciles e inexplorados del país.

Restrepo, fundador de 3 Off Road, ha dedicado los últimos años a recorrer Colombia en motocicleta junto a un grupo de amigos, alejándose de las carreteras tradicionales para internarse por destapados, trochas, selvas, montañas, ríos y caminos donde, en muchos casos, solo transitan campesinos, caballos o pequeñas comunidades. “Siempre fue por pasión, no por cobrar ni hacer agencia de viajes. Queríamos invitar a la gente a explorar Colombia y perderle el miedo al país”, afirmó.

Suministrada.

La travesía que le dio el reconocimiento internacional se realizó a bordo de una Ducati Multistrada V4 Rally, una motocicleta que condujo por terrenos poco habituales para este tipo de vehículos. El recorrido, de cerca de mil kilómetros, atravesó los Llanos Orientales desde San Carlos de Guaroa hasta Mapiripán, cruzando ríos en chalupas, caminos destapados y senderos donde normalmente solo transitan personas o caballos.

Ese recorrido fue seleccionado por Ducati como una de las expediciones más aventureras realizadas con este modelo de motocicleta a nivel mundial, lo que le permitió quedarse con el premio en una de las seis categorías del concurso internacional organizado por la marca italiana.



Como parte del reconocimiento, Restrepo fue invitado a la celebración de los 100 años de Ducati en el circuito de Misano, Italia, donde compartió con pilotos, viajeros y aficionados de distintos países. Allí aseguró que el premio también representa una oportunidad para mostrar el potencial turístico del país. “Estamos haciendo patria en Italia, invitando al resto del mundo a visitar Colombia, un país con montañas, desiertos, mar, selva y, sobre todo, una gente increíble”, expresó.

Suministrada.

Con este reconocimiento, Alejandro Restrepo se convirtió en uno de los dos colombianos galardonados en el concurso mundial de Ducati, llevando la bandera del país a una de las celebraciones más importantes del motociclismo internacional y demostrando que las rutas más difíciles de Colombia también pueden conducir a un reconocimiento mundial.