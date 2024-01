Comité Olímpico Colombiano por sede de Panamericanos 2027: "Dimos papaya y nos partieron la papaya"

En diálogo con Mañanas Blu, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), expresó su preocupación y decepción con respecto a la situación actual de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que se celebrarían en Barranquilla.

El titular del COC destacó las dificultades de gestión del Gobierno nacional a la hora de girar los cuatro millones de dólares que debía enviar en el plazo contratado: "Dimos papaya y nos partieron la papaya".

Con la frase, Solano se refirió a supuestas “manos oscuras” en Panam Sports que buscaban llevarse la sede de los juegos a Paraguay.

“No hubiera pasado esto si no hubiera habido interés de Paraguay. Esto no estuviera pasando. (…) No podía tomarse una decisión tan radical e inmediata”, indicó.