Panamericanos 2027: ¿no hubo voluntad política del Gobierno y por eso Colombia se quedó sin sede?

En medio de la controversia generada por la reciente decisión de Panam Sports de retirar a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos del año 2027, surge la interrogante sobre si detrás de esta medida existe una falta de voluntad política por parte del Gobierno nacional.

El debate alcanzó su punto álgido en Mañanas Blu, donde periodistas y panelistas expresaron sus opiniones sobre la polémica. Para Héctor Riveros, la falta de diligencia de diligencia del Gobierno no tiene otro calificativo que “incompetencia”.

“Es indudable que hubo un incumplimiento en el pago. Como dicen en las redes: así o más incompetentes. Porque, francamente, es increíble que hacer un pago del que, además, aparentemente todo el mundo estaba pendiente, no se hubiera hecho. Es realmente un nivel de incompetencia que a mí me tiene muy sorprendido. Porque sí, como lo estábamos relatando, aquí hubo aparentemente un primer incumplimiento en el mes de julio del año pasado, pero ¿cuánto llevamos hablando de esto? Prácticamente todo el tiempo. El alcalde (Jaime) Pumarejo lo hemos entrevistado, yo creo que dos veces, una antes de que, bueno, no, ambas antes de que terminara el año, pero llamando justamente la atención de que hicieran un pago”, enfatizó el panelista.

La falta de celeridad en la gestión de pagos también fue objeto de críticas por parte de Riveros.

Hacer un pago es una cosa que se demora 15 minutos mientras la plata esté presupuestada, y aún si no está presupuestada, hacer un traslado presupuestal o hacer alguna cosa para disponer del recurso, es una cosa que mientras haya voluntad política, pues no debe demorarse tanto expresó.

Publicidad

En el debate, se cuestionó abiertamente la voluntad política del actual Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro . "En mi opinión, no hubo voluntad política del Gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Por motivos políticos", afirmó Ricardo Ospina, sugiriendo que la decisión se tomó a última hora, cuando la opinión pública se volcó en contra del Gobierno.

“Yo creo que es un error, pero a mí me asusta que sea negligencia. Ayer le leía yo un post a Héctor, y yo le decía, si es negligencia, Héctor, es peor. Yo quisiera creer que haya argumentos, yo quisiera creer que haya alguna posición política, yo quisiera creer que haya un desarrollo distinto a que no se me dio la gana o se me olvidó firmar”, opinó Alberto Linero.

La falta de comunicación efectiva entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Barranquilla también fue señalada como un factor determinante, según Riveros. "Es evidente que las dificultades de relaciones, de accionamiento político entre la alcaldía de Barranquilla y el Ggobierno nacional forman parte de esta historia".

Publicidad

En medio de las críticas, se plantea la posibilidad de que la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, haya sido negligente en su actuar. "Yo creo que también la palabra que se puede citar es desidia. Yo creo que por ahí va el tema. Sí, esa es la palabra. Desidia, absoluta desidia", señaló el periodista deportivo Daniel Angulo Rugeles.

La controversia persiste, dejando al país sin la oportunidad de ser sede de los Juegos Panamericanos 2027. Mientras la Procuraduría inicia una investigación, la opinión pública exige respuestas claras y transparentes sobre las circunstancias que llevaron a esta decisión y las implicaciones para el deporte colombiano.